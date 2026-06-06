Eneko Furundarena: “Helburua Kopa sentsazio onekin amaitzea zen, eta lortu dugu"
Irudek Bidasoa Irun taldeko jokalariak Errege Kopako finalera sailkatu izanaz hitz egin du, finalerdietan Huesca garaitu ondoren (30-37). Finalean, azken urteetako Bartzelona txapelduna izango dute aurrean.
Zure interesekoa izan daiteke
Sari bikoitza Bidasoa Irunentzat Alacanten (30-37)
Irungo taldea Errege Kopako finalerako sailkatu da Bada Huescari irabazi ondoren eta hurrengo denboraldian Europan jokatzeko txartela ziurtatu du. Finala, igande honetan, 17:00etan, FC Bartzelonaren aurka.
Gorka Nieto: “Defentsan izugarria izan da partida, egon diren defentsa guztiek oso lan ona egin dute, eta batez ere Leo izugarria izan da"
Irudek Bidasoa Irunek Bathco Torrelavegaren aurka Errege Kopako final laurdenetan lortutako garaipenaren ostean, jokalari bizkaitarrak prentsaren galderei erantzun die. Bertan bere taldea goraipatu du, bereziki Leo Maciel atezaina.
Bidasoa Irun Errege Kopako finalerdietara igaro da, Torrelavega kanporatuta (32-26)
Alex Mozasen taldeak Bada Huesca izango du aurkari larunbateko finalerdian, Horneo Alacant 31-32 mendean hartu ondoren.
Bidasoa Irunek Europako postu baten bila ekingo dio Errege Kopari
Alex Mozasek zuzentzen duen taldeak Bathco BM Torrelavega izango du aurkari final-laurdenetan, denboraldi honetan gauzak oso zail jarri dizkion Jacobo Cuetarak entrenatutako taldea.
Bidasoak João Magalhães fitxatu du
Jokalari portugaldarra FC Portotik dator sei hilabeterako utzita. Akordioa denboraldi amaierara arte luzatu daiteke.
Piotr Mielczarskik ez du Bidasoan jarraituko
Jokalariak uztailaren 1era arte jarraituko du taldearen dinamikaren parte izaten.
Bidasoa Irunek Miguel Angel Martin fitxatu du
Kanaria Uharteetako jokalari gaztea Bartzelonatik dator, eta ibilbide nabarmena egin du orain arte beheko mailetan.
Bidasoak Torrelavega izango du aurkari Errege Kopako final-laurdenetan
Irungo taldea sailkatuko balitz, finalerdietako aurkaria Horneo Alicante eta Bada Huesca arteko partidaren irabazlea izango litzateke.
Rodrigo Salinasek Bidasoa Irun utziko du 2025-2026 denboraldiaren amaieran
37 urteko jokalari txiletarra 2017an ailegatu zen Irungo taldera.