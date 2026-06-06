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Eneko Furundarena: “Helburua Kopa sentsazio onekin amaitzea zen, eta lortu dugu"

Eneko Furundarena, Bidasoako jokalaria
18:00 - 20:00
Eneko Furundarena. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Irudek Bidasoa Irun taldeko jokalariak Errege Kopako finalera sailkatu izanaz hitz egin du, finalerdietan Huesca garaitu ondoren (30-37). Finalean, azken urteetako Bartzelona txapelduna izango dute aurrean.

Bidasoa Irun Eskubaloiko Errege Kopa 2026 Eskubaloia

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