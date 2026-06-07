ERREGE KOPAKO FINALA

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Julen Mujika: “Ez dugu lehiatu, eta gainetik pasa gaituzte”

Julen Mujika - Bidasoa Irun. Errege Kopako finala.
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Irudek Bidasoa Irunek porrot gogorra jaso du Bartzelonaren aurka jokatu duen Errege Kopako finalean (17-37), eta Julen Mujika minduta eta etsita agertu da norgehiagoka amaituta.

Bidasoa Irun Eskubaloiko Errege Kopa 2026 Eskubaloia

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