Barçak zeruetatik jaitsi du Bidasoa Irun Errege Kopako finalean (17-37)
Alex Mozasek zuzentzen duen taldeak Europan jokatzeko txartela lortu zuen atzo finalerako sailkapena lortuta, baina gaur ezin izan dio aurre egin Bartzelona ahalguztidunari.
Barçak zeruetatik jaitsi du Irudek Bidasoa Irun. Alex Mozasek zuzentzen duen taldeak Europan jokatzeko txartela lortu zuen atzo finalerako sailkapena lortuta, baina gaur ezin izan dio aurre egin Bartzelona ahalguztidunari Alacanten. Kataluniako taldeak ez dio aukerarik eman, eta bere 13. Kopa jarraian irabazi du, 17-37 gailenduta.
Irudek Bidasoa Irun ilusioz gainezka iritsi da duela 30 urtetik zapaltzen ez zuen Errege Kopako finalera. Hala ere, Barçaren hasiera indartsuak laster erabaki du lehia. Bartzelona oso nagusi izan da, eta Irunek 11. minutura arte ezin izan du lehen gola sartu (1-8).
Alex Mozasek lehen 10 minutuetan eskatutako bi denbora etenek ez diote Bidasoari lagundu Bartzelonaren defentsa sendoa hausten. Gainera, atera jaurti duten aldi bakanetan, urruneko posizioetatik egin dute edo Emil Nielsen atezainak gelditu die. 8-20ko emaitzarekin iritsi dira atsedenaldira.
Bigarren zatian, partidaren norabidea ez da gehiegi aldatu, eta Barçak laster uxatu ditu zalantzak, presioa sartzen jarraitu baitu lehen minutuetan. Titulua alde zuela ikusi duenean, partidaren erritmoa moteldu egin da, eta bi entrenatzaileek minutuak eman dizkiete hain ohikoak ez diren jokalariei. Partidaren azken emaitza oso argia izan da: 17-37.
Gaurkoak hainbat jokalari agurtzeko ere balio izan du. Piotr Mielczarsk, Dariel Garcia eta Nacho Valles azken aldiz aritu dira Irudek Bidasoa Irunekin. Aipamen berezia merezi du Rodrigo Salinas txiletarrak, Irunen 9 urte eman ostean utziko baitu Bidasoa.
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