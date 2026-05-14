Bidasoa Irunek Miguel Angel Martin fitxatu du

Kanaria Uharteetako jokalari gaztea Bartzelonatik dator, eta ibilbide nabarmena egin du orain arte beheko mailetan.

Miguel Ángel Martín, Bidasoa Irungo jokalaria

Miguel Angel Martin, Bidasoa Irun taldeko jokalaria

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bidasoa Irunek akordioa lortu du Bartzelona eskubaloi-taldearekin, Miguel Martin Duquek, datorren denboralditik aurrera taldean joka dezan.

Martin (Teguise, 2007) Bartzelonatik iritsiko da Artalekura, kirol-proiektu horia indartzeko asmoz. Jokalari gazteak ibilbide oparoa egin du beheko mailetan: esaterako, Espainiako selekzioarekin Europako Junior txapeldun izan da, eta Junior mailako Munduko txapeldunorde. Halaber, Bartzelonarekin Espainiako Gazte Mailan garaitzea lortu du. Gainera, Kataluniako lehen taldearekin debuta egin du, Zilarrezko Ohorezko Mailan 89 gol sartuta. 

Kanariarrak Asobal Ligako 14 partida jokatu ditu, eta 31 gol sartu; EHF Txapeldunen Ligan ere debuta egin du. 

 

Bidasoa Irun Eskubaloia ASOBAL Liga

