Bidasoa dice adiós a la Liga Europea con una nueva derrota ante el Montpellier en Artaleku (34-36)
Irudek Bidasoa-Irun se ha despedido este martes de la Liga Europea con una nueva derrota ante el Montpellier francés en Artaleku (34-36). Bidasoa ha plantado cara al potente conjunto galo y ha caído tras pelear hasta el último minuto ante el tercer clasificado de la liga francesa.
Los guipuzcoanos se presentaban con seis bajas importantes, pero el joven Alex Raix, 18 años, se ha encargado de minimizar las ausencias con unos minutos de mucho nivel que han mantenido a su equipo en el encuentro.
Los franceses, que independientemente del resultado jugarán una repesca en busca de los cuartos de final, se han acogido a la defensa y contraataque para martirizar a los locales con la velocidad de Richert y a los 20 minutos imponían la lógica de su superioridad en el marcador (11-15).
Bidasoa ha mejorado y, sin portero y con siete jugadores de campo, ha recortado las diferencias con un 4-0 de parcial antes del descanso e incluso se ha puesto por delante con el gol del cubano Dariel García (17-16) para hacer creer a Artaleku que el sueño de ganar a los franceses era posible.
Dos goles de portería a portería de Desbonet tras el descanso, aprovechando el vaciado de portería local y la exclusión de Jevtic, pondrían nuevamente en ventaja a un conjunto galo que ya mandaría en el marcador hasta el final.
Bidasoa ha seguido con el traje de faena, con buenos minutos de los jóvenes Raix y Piotr junto a la portería del argentino Maciel y ha logrado ponerse a un gol (35-36) a tres minutos de la conclusión beneficiándose de dos exclusiones seguidas de Montpellier.
Los franceses, sin embargo, han acertado a gestionar su inferioridad con Artaleku apretando y el gol de Valentin Porte finiquitaría las ilusiones de un bravo Bidasoa-Irun.
