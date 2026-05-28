ESKUBALOIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Bidasoak João Magalhães fitxatu du

Jokalari portugaldarra FC Portotik dator sei hilabeterako utzita. Akordioa denboraldi amaierara arte luzatu daiteke.

El Bidasoa ficha a João Magalhães
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bidasoa Irunek jakinarazi du João Magalhães fitxatu duela taldean jokatzeko datorren denboralditik aurrera. Jokalari portugaldarra FC Portotik dator 6 hilabeterako utzita. Akordioa denboraldi amaierararte luzatu daiteke.

2006an jaiotako hegaleko jokalaria Gipuzkoara iritsiko da “taldea indartzera, intentsitatea, defentsako konpromisoa eta lehiatzeko esperientzia eskainiz. Bere ezaugarrien artean, bereziki nabarmentzen dira lanerako duen gaitasuna, defentsako sendotasuna eta bere gorputz-indarra; izan ere, 1,94 metroko altuerak taldeari oreka eta sendotasuna ematen lagunduko dio”, adierazi dute.

Horrela, "klubetik ongietorria eman nahi diogu Joãori eta zorterik onena opa diogu etapa berri honetan, CD Bidasoa taldearen elastikoa defendatzen.", gaineratu dute.

Bidasoa Irun ASOBAL Liga Eskubaloia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X