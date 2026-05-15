Piotr Mielczarskik ez du Bidasoan jarraituko
Jokalariak uztailaren 1era arte jarraituko du taldearen dinamikaren parte izaten.
Bidasoak ostiral honetan jakinarazi duenez, kontratua eteteko klausula ordaindu ostean, Piotr Mielczarski jokalaria taldetik at geratuko da uztailaren 1etik aurrera.
Ordura arte, jokalariak taldearen dinamikaren parte izaten jarraituko du eta teknikarien esanetara egongo da denboraldiko gainerako kirol konpromisoei aurre egiteko, Ligaren amaiera eta Errege Kopa barne.
