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Bidasoa Irun Errege Kopako finalerdietara igaro da, Torrelavega kanporatuta (32-26)

Alex Mozasen taldeak Bada Huesca edo Horneo Alicante izango du aurkari larunbateko finalaurrekoan. Norgehiagoka hori ostiral honetan jokatuko da, 20:45ean.

Bidasoa Irun Errege Kopa
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KIROLAK EITB

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Irudek Bidasoa Irunek 32-26 irabazi dio Bathco BM Torrelavegari Errege Kopako final-laurdenetan, eta, horrenbestez, larunbatean finalaurrekoa jokatzeko txartela lortu du.  

Alex Mozasen taldeak Bada Huesca-Horneo Alicante (ostirala, 20:45) norgehiagokako garailea izango du aurkari Alacanteko Teknifikazio Zentroan jokatzen ari den txapelketan. 

Final-laurdenetako partidarik lehiatuena eta gogorrena izan behar zen, bi taldeen ibilbidea eta egoera kontuan hartuta, baina, azkenean, Bidasoa Irun hasiera batean espero baino nagusitasun handiagoarekin gailendu zaio Kantabriako taldeari, hasieratik bukaeraraino joan baita aurretik markagailuan.

Alex Mozasen taldeak lan ona egin du defentsan, eta Leonel Macielek geldiketa erabakigarriak egin ditu atepean. Erasoko jokoan, berriz, nabarmentzekoa izan da Esteban Nevadok eta Rodrigo Salinasek egin duten partida.

Horrela, azkenean 6 goleko errentarekin garaitu du Bidasoa Irunek Torrelavega.

Beste kanporaketan, Bartzelona nagusitu da, Recoletas Atletico Valladolid 38-24 menderatuta. Barçaren finalerdietako aurkaria Viveros Herol Nava izango da. Segoviako taldeak 30-27 irabazi dio Rebi Cuencari, final-laurdenetan.

Gorka Nieto elkarrizketa partida ostean
18:00 - 20:00
Gorka Nietoren adierazpenak, Bidasoa Irun Kopako finalerdietara sailkatu ostean
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