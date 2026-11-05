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Iraitz Arrospide, a por la victoria en la Behobia-San Sebastián de este domingo

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18:00 - 20:00
El corredor Iraitz Arrospide, a las puertas de la Behobia-San Sebastián
Euskaraz irakurri: Iraitz Arrospide garaipenaren bila abiatuko da igandeko Behobia-Donostian
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Última actualización

El corredor guipuzcoano Iraitz Arrospide participará por 12ª vez en la mítica Behobia-San Sebastián. A pesar de la intensa competencia que le espera, saldrá a por el primer puesto.

Behobia-San Sebastián Atletismo

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