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Iraitz Arrospide, a por la victoria en la Behobia-San Sebastián de este domingo
Euskaraz irakurri: Iraitz Arrospide garaipenaren bila abiatuko da igandeko Behobia-Donostian
El corredor guipuzcoano Iraitz Arrospide participará por 12ª vez en la mítica Behobia-San Sebastián. A pesar de la intensa competencia que le espera, saldrá a por el primer puesto.
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