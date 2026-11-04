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Iñaki e Igor buscan bajar el tiempo del año pasado en la Behobia
Euskaraz irakurri: Iazko denbora hobetzea da Iñaki eta Igorren Behobiako helburua
El hecho de estar en silla de ruedas no ha impedido a Iñaki Mujika e Igor Elizburu hacer deporte. Los veremos con el ‘handbike’ en Behobia. Igor participará por decimoquinta vez en la carrera. Iñaki, por cuarta vez. Objetivo: reducir el tiempo del año anterior.
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