BEHOBIA
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Iñaki e Igor buscan bajar el tiempo del año pasado en la Behobia

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18:00 - 20:00
Igor Elizburu e Iñaki Mujika.
Euskaraz irakurri: Iazko denbora hobetzea da Iñaki eta Igorren Behobiako helburua
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Última actualización

El hecho de estar en silla de ruedas no ha impedido a Iñaki Mujika e Igor Elizburu hacer deporte. Los veremos con el ‘handbike’ en Behobia. Igor participará por decimoquinta vez en la carrera. Iñaki, por cuarta vez. Objetivo: reducir el tiempo del año anterior.

Behobia-San Sebastián Atletismo

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