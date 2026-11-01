CROSS INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIÁN
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Maurine Chebor y Denis Kipkemoi se imponen en el 70º Cross Internacional de San Sebastián

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MUNTAIA DONOSTIA KROS
18:00 - 20:00

Maurine Chebor y Denis Kipkemoi, ganadores. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Maurine Chebor eta Denis Kipkemoi, garaile Donostiako 70. Nazioarteko Krosean
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Última actualización

La keniana Maurine Chebor, de 22 años y que competía por primera vez en San Sebastián, se ha impuesto en la prueba femenina con un tiempo de 24:09. Maria Forero (24:13) y Felister Chekwemoi (24:30) han completado el podio. En categoría masculina, su compatriota Denis Kipkemoi ha logrado la victoria (20:24), por delante de Samuel Cherop (20:25) y Adisu Wegene (20:41).

Atletismo

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