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Nueva York, el último maratón de Martín Fiz
Euskaraz irakurri: Martin Fizek erretiroa hartuko du New Yorken korritu duen maratoian
Martín Fiz se retira definitivamente y lo hace este domingo, corriendo uno de sus maratones favoritos, el de Nueva Tork. El alavés, campeón de Europa y del Mundo, correrá la prueba junto a su hijo Alex e intentará bajar de las tres horas. Será el maratón número 42 de su carrera, y el sexto en la Gran Manzana.
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