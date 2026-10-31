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Nueva York, el último maratón de Martín Fiz

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Martín Fiz correrá el ultimo maratón de su carrera en Nueva York
18:00 - 20:00
Martín Fiz, en Nueva York. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Martin Fizek erretiroa hartuko du New Yorken korritu duen maratoian
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Última actualización

Martín Fiz se retira definitivamente y lo hace este domingo, corriendo uno de sus maratones favoritos, el de Nueva Tork. El alavés, campeón de Europa y del Mundo, correrá la prueba junto a su hijo Alex e intentará bajar de las tres horas. Será el maratón número 42 de su carrera, y el sexto en la Gran Manzana.

Atletismo

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