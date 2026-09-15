Afrikak lehen aldiz hartuko du Munduko Atletismo Txapelketa, 2029an Nairobin
World Athletics erakundeak 2031ko Munduko Txapelketa Munichen (Alemania) egitea ere erabaki du. Hurrengo Munduko Atletismo Txapelketak Pekinen izango dira 2027ko irailaren 10etik 19ra. Nairobi 2029 eta Munich 2031 ere irailean egingo dira.
Nairobi, Kenyako hiriburua, izango da 2029an Afrikan jokatuko diren lehen Munduko Atletismo Txapelketen egoitza, World Athleticsek astearte honetan iragarri duenez.
Erabakia nazioarteko atletismo federazioak (World Athletics) astearte honetan Budapesten egin duen bileran hartu du.
Nairobiko Munduko Txapelketak World Athleticsek azkenaldian Afrikan antolatutako lehiaketa arrakastatsuen aurrekaria izango du. Kampala (Uganda) 2017an Munduko Kros Txapelketen egoitza izan zen; Nairobik urte berean 18 urte azpiko Munduko Txapelketak eta 2021ean 20 urte azpiko Munduko Txapelketak hartu zituen; eta Gaborone (Botswana) 2026an Munduko Erreleboen egoitza izan zen, Afrikan egin den lehiaketa horren lehen edizioa.
Bilakaera zabalago horren baitan, World Athleticsentzako Nairobi "ospe handiko hiri anfitrioi" bihurtu da, 2025erako, Tokio aukeratu zutenean, eskaini zuena baino hautagaitza osoagoa aurkeztu ondoren.
Kenyak atletismoarekin duen lotura handia World Athleticsek zaleen artean egindako inkestan ere islatzen da. Inkesta egin zuten kenyarren % 68k , gutxi gorabehera, atletismoarekiko interesa handia dutela adierazi zuten. Horrenbestez, munduko batez bestekoarekin alderatuta (% 39) Kenya dela atletismoan interes handiena duen merkatua.
Kenyan, atletismoa bigarren kirolik jarraituena da herrialdean, futbolaren atzetik bakarrik. Gainera, Kenya laugarren postuan dago World Athleticseko sare sozialetako kanalen jarraitzaileei dagokienez.
Hurrengo Munduko Atletismo Txapelketak Pekinen izango dira 2027ko irailaren 10etik 19ra bitartean. Nairobi 2029 eta Munich 2031 ere irailean egingo dira, munduko atletismo egutegiak denboraldiaren amaieran munduko txapelketa handi batekin puntu gorena lortzeko helburuarekin.
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