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New Yorkekoa, Martin Fizen ibilbideko azken maratoia

Iragarkia
Martín Fiz correrá el ultimo maratón de su carrera en Nueva York
18:00 - 20:00
Martin Fiz, New Yorken. Irudia: EITB.
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Azken eguneratzea

Martin Fizek behin betiko erretiroa hartuko du igande honetan, bere maratoi gogokoenetako batean mparete hartuz, New Yorkekoan. Europako eta Munduko txapelduna, bere seme Alexekin batera lehiatuko da eta hiru orduetatik jaisten saiatuko da.

Atletismoa

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