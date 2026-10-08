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Más de 27.000 inscripciones, en la Bilbao Night Running Fest 2026

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Bilbao Night Run lasterketaren aurkezpena
18:00 - 20:00

Presentación de la Bilbao Night Running Fest

Euskaraz irakurri: 27.000 korrikalari baino gehiago aurten, Bilbao Night Running Fest lasterketan
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Bilbao Night Running Fest de este año ha tenido la inscripción más exitosa de su historia, con más de 27.000 participantes. Tendrá lugar el 17 de octubre y ya va por su 18ª edición. En la modalidad de 10K, se han apuntado más mujeres.

Atletismo

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