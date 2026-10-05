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Los crosses internacionales de Zornotza, Donostia, Amurrio y Elgoibar unen sus fuerzas

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Euskadiko-Nazioarteko-Krossak
18:00 - 20:00
Acto de presentación de la Unión de Crosses Internacionales de Euskadi. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Euskadiko Nazioarteko Krosen Batasunaren aurkezpena
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Última actualización

Se trata de una nueva unión institucional para trabajar todos juntos y ayudarse entre otras cosas a la hora de buscar patrocinadores, atraer a los atletas, además de potenciar y visibilizar las carreras. Aunque no saben todavía donde les va a llevar este proyecto son "optimistas".

Atletismo

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