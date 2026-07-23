KAE eta ETE Liga
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Zarautzek kanporaketak ditu jomugan KAE eta ETE ligetan

Iragarkia
Zarautz ETE eta KAE
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Momentu gozoa bizitzen ari da Zarautz Arraun Elkartea. Emakumeek ETE ligako bi bandera eskuratu dituzte dagoeneko. Gizonek, berriz, KAE ligako hiru. Biak ala biak bigarren dabiltza sailkapenean eta kanporaketak begiz jota dituzte.

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