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Los play-off, en el punto de mira de Zarautz

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Zarautz ETE eta KAE
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zarautzek kanporaketak ditu jomugan KAE eta ETE ligetan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Zarautz Arraun Elkartea está viviendo un buen momento. El equipo femenino ya ha conseguido dos banderas de la liga ETE. El masculino, tres de la liga ARC. Ambos son segundos en la clasificación y tienen los play-off como objetivo. 

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