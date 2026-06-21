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Hondarribiak irabazi du ETE ligako estropada

Iragarkia
Hondarribia ETE Liga
18:00 - 20:00
Hondarribiak irabazi du ETE ligako estropada
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

ETE Ligako bigarren jardunaldia jokatu dute gaur Pasai San Pedron. Balizekin arazoak izan ostean, erlojuaren kontra aritu dira, eta Hondarribia nagusitu da.

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