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Euskal traineruak Espainiako Txapelketako finalean izango dira

Espainiako Txapelketa
18:00 - 20:00
Traineruak. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Espainiako txapelketan parte hartzen ari diren lau euskal ontziek finalerako txartela lortu dute. Emakumezkoetan Arraun Lagunakek egin du denborarik onena, eta gizonezkoetan, Oriok. Igande goizean jokatuko dira finalak.

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