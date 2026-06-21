21 de junio
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Deustu nagusi KAE 1 Ligako bigarren jardunaldian

Iragarkia
Deustu irabazle KAEko bigarren jardunaldian
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

KAE 1 Ligako bigarren jardunaldia lehiatu da igande honetan. Zarautz eta Deusturen artean parekatua egon da lehia, baina azkenean bizkaitarrek garaipena lortu dute.

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