KAE 1 LIGA
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Larunbatean ekingo dio KAE 1 ligak denboraldi berriari, Astilleron

Iragarkia
Kaiku
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

KAE eta ETE ligak asteburu honetan hasiko dute denboraldia. Larunbatean, Astilleron izango da estropada. Igandean, berriz, San Pedron. KAE 1 ligan, Zarautz da hautagai sendoena, Zumaia, Arkote eta Deustu atzetik dituelarik.

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