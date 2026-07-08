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Deustu, olatu aparretan KAE 1eko lidertzarekin

Iragarkia
Deustu
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

KAE 1 Ligako liderra da Deustu lehen bost jardunalditan hiru bandera eskuratuta. Sailkapenean bi puntu ateratzen dizkie Zarautzi, eta lau Zumaiari. Hala ere, oraindik goiz izan arren, Eusko Label Ligara sartzeko play-offekin amesten du Tomaterak.

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