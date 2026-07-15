ETE LIGA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Hondarribiak begiz jota ditu Euskotren Ligarako kanporaketak

Iragarkia
Hondarribia 2 - ETE Liga
18:00 - 20:00
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Hondarribiak kolpe latza eraman zuen Euskotren Ligatik ETE Ligara jaitsi zenean. Hala ere, taldeak gora egin eta lider dira orain. Osertz Alday entrenatzaileak argi dauzka aurtengo helburuak: Lehen bi postuak mantentzea eta play-offa jokatzea. Irati Camarerok azaldu du “konfiantzarekin bai, baina konfiatu gabe” ibili behar direla.

ETE Liga 2026 Arrauna Emakume kirolariak Arrauneko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X