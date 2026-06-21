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Deustu eta Hondarribia nagusitu dira Pasaian

Tomatera izan da azkarrena KAE1 Ligako Adinberri Banderan, eta Ama Guadalupekoak irabazi du ETE Ligako Hernaniko Bandera.

Deusto eta Hondarribia, banderak astintzen

Deustu eta Hondarribia, banderak astintzen. Argazkia: EITB Kirolak.

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AGENTZIAK | KIROLAK EITB

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Deustu eta Hondarribia nagusitu dira Pasaiako uretan jokatutako KAE1 eta ETE ligetako estropadetan. Tomatera Zarautz baino azkarragoa izan da KAE1eko Adinberri Banderan, eta Ama Guadalupekoak 7 segundo atera dizkio Zarautzi ETE Ligako Hernaniko Banderan.

Deustuk irabazi du Pasaiako uretan jokatu den Adinberri Bandera, Astilleron jokatutako inaugurazio jardunaldian hirugarren amaitu ondoren, gizonezkoen bigarren traineru mailan. Estropada erlojuaren kontra jokatu da, eta traineruak banan-banan aritu dira, txandaka.

Tomaterak 12 segundoko aldea atera dio Zarautzi, Astilleron azkarrena izan zen ontziari, eta 27koa Zumaiari, Kantabrian hirugarren amaitu zuenari. Astillero estropadatik kanpo geratu da, helmugako baliza abababorrean utzita helmugaratu baita.

KAE1 Ligan bi estropada jokatu eta gero, Zarautz dago lider, 23 punturekin. Deustu dago bigarren, 22rekin, eta Zumaiako Telmo Deun hirugarren, 21ekin. 

Hondarribiak irabazi du Hernaniko Bandera, eta ETE Ligako lider jarri da

Hondarribia lider jarri da ETE Ligan, Hernaniko V. Banderan, Pasaian jokatu den bigarren mailako bigarren estropada puntuagarrian, garaipena lortu ondoren.

Ama Guadalupekoa (bigarren sailkatu zen larunbatean Astilleron, inaugurazio proban) 7 segundoko aldearekin gailendu zaio Zarautzi (Kantabriako uretan  irabazle izan zen). Kaiku, Deustu, Ondarroa, Hernani, Isuntza eta Portugalete sailkatu dira ondoren, ordena horretan.

Bi estropada jokatu eta gero, Hondarribia dago ETE Ligako buruan, Zarautzekin berdinduta (15 puntu ditu bakoitzak), eta Kaiku (12), Deustu (10), Ondarroa (8), Hernani eta Isuntza (5) eta Portugalete (2) daude sailkapenean jarraian.

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