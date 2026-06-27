ARRAUNA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Deustu izan da nagusi Plentzian eta Zarautzek irabazi du Elantxobeko bandera

Iragarkia
Deusto Plentziako banderarekin
18:00 - 20:00
Deustu eta Zarautz garaile KAE1 eta ETE ligetan.
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Destuk irabazi du Plentziako bandera KAE1 ligan eta Zarautz izan da azkarrena ETE ligako Elantxobeko banderan. Tomaterak, gainera, lidergoa lortu du klasifikazioan udako bere bigarren garaipena eskuratu ondoren.

Arrauneko beste lehiaketa batzuk Arrauna

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X