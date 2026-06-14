ESPAINIAKO TXAPELKETA
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Orio eta Arraun Lagunak Espainiako txapeldun, iragarpen guztiak beteta

San Nikolas ontziak bigarren luzean hautsi du estropada, eta 17. aldiz irabazi du gizonezkoen titulua, Kaiarriba Donostiarra eta Zierbenaren aurretik. Emakumezkoen modalitatean, Lugañenek Espainiako titulua irabazi du hirugarrenez, Astillero eta Perilloren aurretik.

Arraun Lagunak eta Orio, Espainiako txapeldun
18:00 - 20:00
Arraun Lagunak eta Orio, Espainiako txapeldunak. Argazkia: EITB Kirolak.
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Oriok eta Arraun Lagunakek irabazi dituzte Espainiako Txapelketak, Moañan (Galizia). San Nikolas ontziak gizonezkoen 17. titulua eskuratu du, estropada bigarren luzean hautsi eta Donostiarra eta Zierbenaren aurretik helmugaratuta. Emakumezkoetan, Lugañene hasieratik amaierara arte izan da nagusi, titulua hirugarrenez irabazteko. Astillero izan da bigarren, eta Perillo, berriz, hirugarren.

Horrela, gizonezkoen A finalak igandean Euskadiko Txapelketan Getariako uretan ikusi zenaren antz handia izan du. Donostiarrak eta Zierbenak Oriok jarritako erritmoari gertutik jarraitu diote lehen luze parekatu batean, baina bigarren luzean estropada oriotarren alde hautsi da.

Duela zazpi egun, itsasoa mugituago zegoen, eta azken metroetan emozio handiagoa izan zen olatuen eraginez. Baldintza lasaiagoak izan diren jardunaldi honetan, San Nikolas ontziak ez du inolako arazorik izan bere abantailari eutsi eta Donostiarra baino 13 segundo lehenago eta Zierbena baino 18 segundo lehenago amaitzeko. Zierbena estu eta larri ibili da azken metroetan, eta norabidea nabarmen aldatu behar izan du bere kaletik sartzeko; ozta-ozta lortu du.

B mailako finala Aresek irabazi du, Samertolameu, Chapela eta Mecosen aurretik.

Arraun Launak nagusi emakumezkoetan

Lugañene ontzia jaun eta jabe izan da lehen paladetatik emakumezkoen A finalean. Lehen luzean, Astillero, udan Euskotren Ligan lehiatuko den finaleko aurkari bakarra, gertu ibili da, baina probak aurrera egin ahala, euskaldunen eta kantabriarren arteko aldea handituz joan da, eta helmugan 9 segundokoa izan da. Perillok brontzea lortu du Tiranen aurretik sailkatu baita. Bi galiziarren arteko lehia oso estua izan da.

B finalean, Chapelak Amegrove eta Cabo gainditu ditu.

Arraun Lagunak Arrauneko beste lehiaketa batzuk Zierbena Orio Arrauna Donostiarra Kaiarriba

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