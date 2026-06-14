Orio eta Arraun Lagunak Espainiako txapeldun, iragarpen guztiak beteta
San Nikolas ontziak bigarren luzean hautsi du estropada, eta 17. aldiz irabazi du gizonezkoen titulua, Kaiarriba Donostiarra eta Zierbenaren aurretik. Emakumezkoen modalitatean, Lugañenek Espainiako titulua irabazi du hirugarrenez, Astillero eta Perilloren aurretik.
Oriok eta Arraun Lagunakek irabazi dituzte Espainiako Txapelketak, Moañan (Galizia). San Nikolas ontziak gizonezkoen 17. titulua eskuratu du, estropada bigarren luzean hautsi eta Donostiarra eta Zierbenaren aurretik helmugaratuta. Emakumezkoetan, Lugañene hasieratik amaierara arte izan da nagusi, titulua hirugarrenez irabazteko. Astillero izan da bigarren, eta Perillo, berriz, hirugarren.
Horrela, gizonezkoen A finalak igandean Euskadiko Txapelketan Getariako uretan ikusi zenaren antz handia izan du. Donostiarrak eta Zierbenak Oriok jarritako erritmoari gertutik jarraitu diote lehen luze parekatu batean, baina bigarren luzean estropada oriotarren alde hautsi da.
Duela zazpi egun, itsasoa mugituago zegoen, eta azken metroetan emozio handiagoa izan zen olatuen eraginez. Baldintza lasaiagoak izan diren jardunaldi honetan, San Nikolas ontziak ez du inolako arazorik izan bere abantailari eutsi eta Donostiarra baino 13 segundo lehenago eta Zierbena baino 18 segundo lehenago amaitzeko. Zierbena estu eta larri ibili da azken metroetan, eta norabidea nabarmen aldatu behar izan du bere kaletik sartzeko; ozta-ozta lortu du.
B mailako finala Aresek irabazi du, Samertolameu, Chapela eta Mecosen aurretik.
Arraun Launak nagusi emakumezkoetan
Lugañene ontzia jaun eta jabe izan da lehen paladetatik emakumezkoen A finalean. Lehen luzean, Astillero, udan Euskotren Ligan lehiatuko den finaleko aurkari bakarra, gertu ibili da, baina probak aurrera egin ahala, euskaldunen eta kantabriarren arteko aldea handituz joan da, eta helmugan 9 segundokoa izan da. Perillok brontzea lortu du Tiranen aurretik sailkatu baita. Bi galiziarren arteko lehia oso estua izan da.
B finalean, Chapelak Amegrove eta Cabo gainditu ditu.
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Euskal traineruak Espainiako Txapelketako finalean izango dira
Espainiako txapelketan parte hartzen ari diren lau euskal ontziek finalerako txartela lortu dute. Emakumezkoetan Arraun Lagunakek egin du denborarik onena, eta gizonezkoetan, Oriok. Igande goizean jokatuko dira finalak.
Asteburu honetan jokatuko da Espainiako Traineru Txapelketa, Moañan
Lau euskal traineru arituko dira: Donostia Arraun Lagunak, emakumezkoen modalitatean, eta Orio, Kaiarriba Donostiarra eta Zierbena, gizonezkoenean. Bi jardunaldi jokatuko dira. Igandekoa, zuzenean ikusi ahal izango da EITBren bitartez, beti bezala, kirolakeitb.eus atarian eta ETB1en, 12:00etan.
Lau euskal traineru arituko dira Espainiako Txapelketan Moañan
Donostia Arraun Lagunak emakumezkoen modalitatean arituko da, eta Orio, Kaiarriba Donostiarra eta Zierbena gizonezkoenean.
Orio eta Arraun Lagunak nagusi Getarian, Bermeo eta Kaiku Lekeition
Bizkaiko eta Gipuzkoako traineru txapelketak jokatu dira gaur. Emakumezkoetan, lehia estua izan da Kaiku, Deustu eta Ondarroaren artean, baina lehena azkarragoa izan da ziabogetan. Gipuzkoan, Arraun Lagunakek garaipen argia lortu du. Gizonezkoetan, Bermeo nagusitu da Bizkaian, Lekittarra gertu izan duen arren; Donostiarrak, aldiz, lanak eman dizkio Oriori garaipena eskuratzeko.
Orio eta San Juan nagusi Euskadiko Batel Txapelketan
Orio eta San Juan nagusitu dira Euskadiko Batel Txapelketan, Sestaon jokatutako estropadetan garaipena lortuta. Gizonezkoetan, Orio Kaiarriba baino 3 segundo lehenago helmugaratu da, eta 6 segundora sartu da hirugarrena, Zierbena. Emakumezkoetan, San Juan izan da Gipuzkoako 3 klubek osatu duten podiumeko gorenean, eta Zarautz (bigarren) eta Hibaika (hirugarren) izan ditu ondoan.
Hondarribia, olinpiar erako arraunean erakutsitako mailarekin pozik
Asteburu honetan amaitu da estatuko olinpiar erako arraun ligaren lehen edizioa. Hondarribia da gizonezkoen eta emakumezkoen zortzikotearekin parte hartu duen euskal talde bakarra.
Orio eta Astillero izan dira nagusi Castro Urdialeseko jaitsieran
Denboraldiari begirako prestaketan ari dira arraun taldeak. Asteburuan, Castro Urdialeseko jaitsiera izan da. Emakumezkoetan, Astillero nagusitu da; gizonetan, ordea, Orio.
Zierbena B eta Astillero, garaile Portugaleten
Astillero, emakumezkoetan, eta Zierbena B, gizonezkoetan, izan dira nagusi arraun denboraldiko lehen proban, Portugaleten. Eguraldiaren eta itsasoaren egoera kaskarrak baldintzatu du proba.