Orio y Arraun Lagunak no permiten sorpresas y se proclaman campeones de España

Orio y Arraun Lagunak han ganado los Campeonatos de España celebrados en Moaña. La San Nikolas logra su decimoséptimo título masculino tras romper la regata en el segundo largo y terminar por delante de Donostiarra y Zierbena. La Lugañene, por su parte, ha dominado de principio a fin con autoridad para ganar por tercera vez el título femenino, con Astillero en segundo lugar y Perrilló en el tercero.

Así, la película de la final A masculina, se le ha parecido mucho a la que se vio en aguas de Getaria el pasado domingo en el Campeonato de Euskadi. Tras un primer largo muy igualado, con Donostiarra y Zierbena aguantando de cerca el ritmo marcado por Orio, la regata se ha roto en el segundo largo en favor de los amarillos.

Hace siete días el mar estaba más movido y el oleaje permitió que se viviera algo más de emoción que hoy en los metros finales. Con unas condiciones más tranquilas, la San Nikolas no ha tenido ningún problema para mantener su ventaja y terminar 13 segundos por delante de Donostiarra y 18 por delante de Zierbena, que ha tenido que girar muy bruscamente al final para entrar muy justo por su calle tras despistarse. Cabo siempre ha estado lejos.

La final B la ha ganado Ares, por delante de Samertolameu, Chapela y Mecos.

Dominio incontestable de Arraun Launak en modalidad femenina

La Lugañene ha dominado su final con autoridad desde las primeras paladas. En el primer largo, Astillero, el único rival de la final que también competirá en la Liga Euskotren este verano, se ha mantenido cerca. Pero con el avance de la prueba, la diferencia entre vascas y cántabras iba aumentando y en línea de meta ha sido de nueve segundos. Perilló se ha llevado el bronce tras terminar por delante de Tirán, en un final muy apretado entre las dos gallegas.

En la final B, Chapela se ha impuesto a Amegrove y Cabo.