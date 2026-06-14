Orio y Arraun Lagunak no permiten sorpresas y se proclaman campeones de España
La San Nikolas ha roto la regata en el segundo largo para ganar por decimoséptima vez el título masculino, con Kaiarriba Donostiarra, segundo, y Zierbena, tercero. En la modalidad femenina, la Lugañene gana su tercer título estatal tras terminar por delante de Astillero y Perilló.
Orio y Arraun Lagunak han ganado los Campeonatos de España celebrados en Moaña. La San Nikolas logra su decimoséptimo título masculino tras romper la regata en el segundo largo y terminar por delante de Donostiarra y Zierbena. La Lugañene, por su parte, ha dominado de principio a fin con autoridad para ganar por tercera vez el título femenino, con Astillero en segundo lugar y Perrilló en el tercero.
Así, la película de la final A masculina, se le ha parecido mucho a la que se vio en aguas de Getaria el pasado domingo en el Campeonato de Euskadi. Tras un primer largo muy igualado, con Donostiarra y Zierbena aguantando de cerca el ritmo marcado por Orio, la regata se ha roto en el segundo largo en favor de los amarillos.
Hace siete días el mar estaba más movido y el oleaje permitió que se viviera algo más de emoción que hoy en los metros finales. Con unas condiciones más tranquilas, la San Nikolas no ha tenido ningún problema para mantener su ventaja y terminar 13 segundos por delante de Donostiarra y 18 por delante de Zierbena, que ha tenido que girar muy bruscamente al final para entrar muy justo por su calle tras despistarse. Cabo siempre ha estado lejos.
La final B la ha ganado Ares, por delante de Samertolameu, Chapela y Mecos.
Dominio incontestable de Arraun Launak en modalidad femenina
La Lugañene ha dominado su final con autoridad desde las primeras paladas. En el primer largo, Astillero, el único rival de la final que también competirá en la Liga Euskotren este verano, se ha mantenido cerca. Pero con el avance de la prueba, la diferencia entre vascas y cántabras iba aumentando y en línea de meta ha sido de nueve segundos. Perilló se ha llevado el bronce tras terminar por delante de Tirán, en un final muy apretado entre las dos gallegas.
En la final B, Chapela se ha impuesto a Amegrove y Cabo.
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Las traineras vascas estarán en la final del Campeonato de España
Las cuatro embarcaciones vascas que participan en el Campeonato de España han logrado el pase a la final. En categoría femenina el mejor tiempo ha sido para Arraun Lagunak, mientras que en categoría masculina, Orio se ha impuesto. El domingo por la mañana se disputarán las finales.
El fin de semana se disputa el Campeonato de España de Traineras en Moaña
Cuatro traineras vascas competirán en la competiicón: Donostia Arraun Lagunak en la modalidad femenina, y Orio, Kaiarriba Donostiarra y Zierbena en la masculina. Habrá dos jornadas y la del domingo se podrá seguir en directo a través de EITB, como siempre, en la web kirolakeitb.eus y, en ETB1, a las 12:00 horas.
Cuatro traineras vascas participarán en los Campeonatos de España en Moaña
Donostia Arraun Lagunak lo hará en la modalidad femenina, mientras que Orio, Kaiarriba Donostiarra y Zierbena estarán en la masculina
Orio y Arraun Lagunak dominan en Getaria, Bermeo y Kaiku en Lekeitio
Se han disputado los campeonatos de traineras de Bizkaia y Gipuzkoa. En categoría femenina, la lucha ha sido reñida entre Kaiku, Deusto y Ondarroa, pero la primera ha sido más rápida en las ciabogas. En Gipuzkoa, Arraun Lagunak ha logrado una victoria clara. En categoría masculina, Bermeo se ha impuesto en Bizkaia, a pesar de la cercanía de Lekitarra, mientras que Donostiarra ha dado trabajo a Orio para hacerse con la victoria.
Orio y San Juan se proclaman campeones de Euskadi de bateles
Las tripulaciones gipuzkoanas de Orio, en categoría masculina, y San Juan, en la femenina, se han proclamado campeonas de Euskadi de bateles tras imponerse en las finales disputadas en Sestao. En la prueba masculina Orio ha superado en tres segundos a Kaiarriba, segundo clasificado, y en seis a Zierbena, que ha sido tercero. San Juan, por su parte, ha encabezado un podio íntegramente gipuzkoano que han completado Zarautz e Hibaika, plata y bronces.
Hondarribia, satisfecha con el nivel mostrado en remo olímpico
Este fin de semana ha finalizado la primera edición de la Liga nacional española de remo olímpico. Hondarribia es el único club vasco que ha participado con equipo masculino y femenino.
Orio y Astillero, ganadores en Castro Urdiales
Este fin de semana se ha disputado el descenso de Castro Urdiales. En categoría femenina se ha impuesto Astillero; en la masculina, Orio.
Zierbena B y Astillero vencen en Portugalete
Astillero, en categoría femenina, y Zierbena B, en masculina, han dominado la primera prueba de la temporada de remo en Portugalete, condicionada por el mal estado del tiempo y la mar.