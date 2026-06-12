Asteburu honetan jokatuko da Espainiako Traineru Txapelketa, Moañan
Lau euskal traineru arituko dira: Donostia Arraun Lagunak, emakumezkoen modalitatean, eta Orio, Kaiarriba Donostiarra eta Zierbena, gizonezkoenean. Bi jardunaldi jokatuko dira. Igandekoa, zuzenean ikusi ahal izango da EITBren bitartez, beti bezala, kirolakeitb.eus atarian eta ETB1en, 12:00etan.
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Lau euskal traineru arituko dira Espainiako Txapelketan Moañan
Donostia Arraun Lagunak emakumezkoen modalitatean arituko da, eta Orio, Kaiarriba Donostiarra eta Zierbena gizonezkoenean.
Orio eta Arraun Lagunak nagusi Getarian, Bermeo eta Kaiku Lekeition
Bizkaiko eta Gipuzkoako traineru txapelketak jokatu dira gaur. Emakumezkoetan, lehia estua izan da Kaiku, Deustu eta Ondarroaren artean, baina lehena azkarragoa izan da ziabogetan. Gipuzkoan, Arraun Lagunakek garaipen argia lortu du. Gizonezkoetan, Bermeo nagusitu da Bizkaian, Lekittarra gertu izan duen arren; Donostiarrak, aldiz, lanak eman dizkio Oriori garaipena eskuratzeko.
Orio eta San Juan nagusi Euskadiko Batel Txapelketan
Orio eta San Juan nagusitu dira Euskadiko Batel Txapelketan, Sestaon jokatutako estropadetan garaipena lortuta. Gizonezkoetan, Orio Kaiarriba baino 3 segundo lehenago helmugaratu da, eta 6 segundora sartu da hirugarrena, Zierbena. Emakumezkoetan, San Juan izan da Gipuzkoako 3 klubek osatu duten podiumeko gorenean, eta Zarautz (bigarren) eta Hibaika (hirugarren) izan ditu ondoan.
Hondarribia, olinpiar erako arraunean erakutsitako mailarekin pozik
Asteburu honetan amaitu da estatuko olinpiar erako arraun ligaren lehen edizioa. Hondarribia da gizonezkoen eta emakumezkoen zortzikotearekin parte hartu duen euskal talde bakarra.
Orio eta Astillero izan dira nagusi Castro Urdialeseko jaitsieran
Denboraldiari begirako prestaketan ari dira arraun taldeak. Asteburuan, Castro Urdialeseko jaitsiera izan da. Emakumezkoetan, Astillero nagusitu da; gizonetan, ordea, Orio.
Zierbena B eta Astillero, garaile Portugaleten
Astillero, emakumezkoetan, eta Zierbena B, gizonezkoetan, izan dira nagusi arraun denboraldiko lehen proban, Portugaleten. Eguraldiaren eta itsasoaren egoera kaskarrak baldintzatu du proba.