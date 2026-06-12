ESPAINIAKO TRAINERU TXAPELKETA
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Asteburu honetan jokatuko da Espainiako Traineru Txapelketa, Moañan

Aranberri eta Diaz, Orio eta Donostiarrakeko patroiak
18:00 - 20:00
Igandean jokatuko da Espainiako Traineru Txapelketa
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Lau euskal traineru arituko dira: Donostia Arraun Lagunak, emakumezkoen modalitatean, eta Orio, Kaiarriba Donostiarra eta Zierbena, gizonezkoenean. Bi jardunaldi jokatuko dira. Igandekoa, zuzenean ikusi ahal izango da EITBren bitartez, beti bezala, kirolakeitb.eus atarian eta ETB1en, 12:00etan.

Arraun Lagunak Arrauneko beste lehiaketa batzuk Zierbena Orio Arrauna Donostiarra Kaiarriba

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