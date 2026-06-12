CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRAINERAS
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El fin de semana se disputa el Campeonato de España de Traineras en Moaña

Aranberri eta Diaz, Orio eta Donostiarrakeko patroiak
18:00 - 20:00

El fin de semana se disputa el Campeonato de España de Traineras

Euskaraz irakurri: Igandean jokatuko da Espainiako Traineru Txapelketa Moañan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Cuatro traineras vascas competirán en la competiicón: Donostia Arraun Lagunak en la modalidad femenina, y Orio, Kaiarriba Donostiarra y Zierbena en la masculina. Habrá dos jornadas y la del domingo se podrá seguir en directo a través de EITB, como siempre, en la web kirolakeitb.eus y, en ETB1, a las 12:00 horas.

Arraun Lagunak Otras competiciones de remo Zierbena Orio Remo Donostiarra Kaiarriba

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