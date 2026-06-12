El fin de semana se disputa el Campeonato de España de Traineras en Moaña
Cuatro traineras vascas competirán en la competiicón: Donostia Arraun Lagunak en la modalidad femenina, y Orio, Kaiarriba Donostiarra y Zierbena en la masculina. Habrá dos jornadas y la del domingo se podrá seguir en directo a través de EITB, como siempre, en la web kirolakeitb.eus y, en ETB1, a las 12:00 horas.
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Cuatro traineras vascas participarán en los Campeonatos de España en Moaña
Donostia Arraun Lagunak lo hará en la modalidad femenina, mientras que Orio, Kaiarriba Donostiarra y Zierbena estarán en la masculina
Orio y Arraun Lagunak dominan en Getaria, Bermeo y Kaiku en Lekeitio
Se han disputado los campeonatos de traineras de Bizkaia y Gipuzkoa. En categoría femenina, la lucha ha sido reñida entre Kaiku, Deusto y Ondarroa, pero la primera ha sido más rápida en las ciabogas. En Gipuzkoa, Arraun Lagunak ha logrado una victoria clara. En categoría masculina, Bermeo se ha impuesto en Bizkaia, a pesar de la cercanía de Lekitarra, mientras que Donostiarra ha dado trabajo a Orio para hacerse con la victoria.
Orio y San Juan se proclaman campeones de Euskadi de bateles
Las tripulaciones gipuzkoanas de Orio, en categoría masculina, y San Juan, en la femenina, se han proclamado campeonas de Euskadi de bateles tras imponerse en las finales disputadas en Sestao. En la prueba masculina Orio ha superado en tres segundos a Kaiarriba, segundo clasificado, y en seis a Zierbena, que ha sido tercero. San Juan, por su parte, ha encabezado un podio íntegramente gipuzkoano que han completado Zarautz e Hibaika, plata y bronces.
Hondarribia, satisfecha con el nivel mostrado en remo olímpico
Este fin de semana ha finalizado la primera edición de la Liga nacional española de remo olímpico. Hondarribia es el único club vasco que ha participado con equipo masculino y femenino.
Orio y Astillero, ganadores en Castro Urdiales
Este fin de semana se ha disputado el descenso de Castro Urdiales. En categoría femenina se ha impuesto Astillero; en la masculina, Orio.
Zierbena B y Astillero vencen en Portugalete
Astillero, en categoría femenina, y Zierbena B, en masculina, han dominado la primera prueba de la temporada de remo en Portugalete, condicionada por el mal estado del tiempo y la mar.