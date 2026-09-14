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Mikel Lizarralde: “Aranberrirekin sentsorerik onena daukagu traineruaren popan"

Iragarkia
Mikel-Lizarralde-Orioko-arraunlaria
18:00 - 20:00
Mikel Lizarralde Orioko arraunlaria. Irudia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

"Guk gure lana oso ondo egin behar izan genuen atzo bandera irabazteko", nabarmendu du Orioko arraunlariak irabazitako azken Kontxari buruz. Bestalde, "Iker Zabala iritsi denetik lana da gehien errepikatu den hitza", nabarmendu du.

Orio Arrauna Kontxako Bandera

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sara Gandarak Orioren eta Arraun Lagunaken arrakasta azpimarratu du, Kontxako 34. eta 5. banderak irabazita, hurrenez hurren

Sara Gandarak Oriok eta Arraun Lagunakek erakusten jarraitzen duten nagusitasuna nabarmendu du. Gainera, duela bi urte oriotarren zuzendaritzak Iker Zabala buru zuen proiektu berri baten alde egindako apustua gogorarazi du. Bestalde, Arraun Lagunaken denboraldi aparta azpimarratu du, orain arte jokatutako estropada guztiak irabazi baititu.

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