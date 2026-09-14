Sara Gandarak Orioren eta Arraun Lagunaken arrakasta azpimarratu du, Kontxako 34. eta 5. banderak irabazita, hurrenez hurren
Sara Gandarak Oriok eta Arraun Lagunakek erakusten jarraitzen duten nagusitasuna nabarmendu du. Gainera, duela bi urte oriotarren zuzendaritzak Iker Zabala buru zuen proiektu berri baten alde egindako apustua gogorarazi du. Bestalde, Arraun Lagunaken denboraldi aparta azpimarratu du, orain arte jokatutako estropada guztiak irabazi baititu.
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Orioko arraunlariek herriari eskaini diote Kontxako Bandera
Oriok 34. aldiz irabazi du Kontxako Bandera, eta arratsaldean, San Nikolas ontziko arraunlariek eta oriotarrek bat eginda ospatu dute Donostiako badian lortutako garaipen handia.
Arraun Lagunaken azken metroak eta 2026ko Kontxako Banderako txapeldunen lehen besarkadak, traineru barrutik
Nagore Osoro patroi lanetan izan dela, Arraun Lagunakek bere historiako bosgarren Kontxako Bandera eskuratu du. Irudi hauetan, traineru barrutik ikus dezakegu nola helmugaratu diren irabazleak, baita nolakoa izan den euren lehen ospakizuna ere.
Arraun Lagunakek Konstituzio plazan ospatu du Kontxako Bandera bosgarren aldiz irabazi duela
Arraun Lagunakeko arraunlariak eta teknikariak Konstituzio plazara joan dira igandean, estropada amaitu ostean, 2026ko Kontxako Bandera irabazi izana ospatzera, eta zaleek eta Gipuzkoako hiriburuak omenaldia egin diete bertan.
Gorka Aranberrik bere familiarekin ere ospatu du Kontxako Bandera
Orioko patroiak hamaikagarren aldiz bereganatu du Kontxako Bandera. Gogotik ospatu du taldearekin, baina familiako kideekin ere ospatu eta argazkiren bat ateratzeko ere aprobetxatu du.
Kontxako Banderaren bigarren jardunaldiak irudi ikusgarriak utzi ditu
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Kontxako Banderaren emakumezkoen palmaresa
Rias Baixas, Pasai Donibane eta Arraun Lagunak dira historiako trainerurik sarituenak, 5na garaipenekin. Azken horrek azken lau edizioak irabazi ditu.
Kontxako Banderaren gizonezkoen palmaresa
Orioko trainerua historiako talderik sarituena da, 34 garaipenekin. Bestalde, Hondarribiak hirutan irabazi du (2018, 2019 eta 2020), Santurtzik (2021) eta Urdaibaik (2022, 2023 eta 2024) hartu zutelarik haren lekukoa.
Mikel Lizarralde: “Bihotza pozez beteta daukat, txikitatik honekin amestu dut”
Orio koroatu da Kontxan, bigarren jardunaldian erakustaldia emanda. Lehen jardunaldiko denborekin batuz, Orio jaun eta jabe izan da Kontxako sailkapen nagusian.