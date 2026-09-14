Analisia
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Sara Gandarak Orioren eta Arraun Lagunaken arrakasta azpimarratu du, Kontxako 34. eta 5. banderak irabazita, hurrenez hurren

Iragarkia
Sara-Gandara-Ana-Ramos-Kontxako-Bandera-analisia-bigarren-jardunaldia
18:00 - 20:00
Irudia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Sara Gandarak Oriok eta Arraun Lagunakek erakusten jarraitzen duten nagusitasuna nabarmendu du. Gainera, duela bi urte oriotarren zuzendaritzak Iker Zabala buru zuen proiektu berri baten alde egindako apustua gogorarazi du. Bestalde, Arraun Lagunaken denboraldi aparta azpimarratu du, orain arte jokatutako estropada guztiak irabazi baititu.

Arraun Lagunak Arrauna Kontxako Bandera Orio

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