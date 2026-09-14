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Jon Lizarralde: “Ganar la segunda Concha consecutiva es un hito"

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18:00 - 20:00

El remero de Orio Jon Lizarralde. Imagen: EiTB

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"Todo nos salió de cara el pasado domingo, tal y como lo teníamos planeado, en cierta medida", ha reconocido el remero de Orio. "Fue un día redondo, un día para la historia", ha agregado.

Orio Remo Bandera de La Concha

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