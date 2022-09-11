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Kontxako Banderaren emakumezkoen palmaresa

Rias Baixas, Pasai Donibane eta Arraun Lagunak dira historiako trainerurik sarituenak, 5na garaipenekin. Azken horrek azken lau edizioak irabazi ditu.

Rias Baixas eta San Juan dira trainerurik sarituenak Kontxako Banderan, 5 garaipenekin.

Rias Baixas, Pasai Donibane eta Arraun Lagunak dira historiako trainerurik sarituenak, 5na garaipenekin.

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Azken eguneratzea

Galizako Rias Baixas, Pasai Donibane eta Arraun Lagunak dira historiako trainerurik sarituenak, 5na garaipenekin. Azken horrek azken lau edizioak irabazi ditu.

Kontxako Banderaren palmaresa (2008-2026)

2026 - Arraun Lagunak (Nagore Osoro)

2025 - Arraun Lagunak (Joana Halsouet)

2024 - Arraun Lagunak (Andrea Astudillo)

2023 - Arraun Lagunak (Andrea Astudillo)

2022 - Orio (Nadeth Agirre)

2021 - Arraun Lagunak (Andrea Astudillo)

2020 - Orio (Nadeth Agirre)

2019 - Orio (Nadeth Agirre)

2018 - Pasai Donibane (Nerea Perez eta Izaro Lestayo)

2017 - Pasai Donibane (Nerea Perez)

2016 - Pasai Donibane (Nerea Perez)

2015 - Pasai Donibane (Nerea Perez)

2014 - Pasai Donibane (Inder Paredes)

2013 - Zumaia (Nagore Osoro)

2012 - Galiza-Rias Baixas (Laura Hermo)

2011 - Galiza-Rias Baixas (Laura Hermo)

2010 - Galiza-Rias Baixas (Laura Hermo)

2009 - Galiza-Rias Baixas (Laura Hermo)

2008 - Galiza-Rias Baixas (Laura Hermo)

Kluben palmaresa

1 - Galiza-Rias Baixas: 5 bandera

2 - Pasai Donibane: 5

3 - Arraun Lagunak: 5

4 - Orio: 3

5 - Zumaia: 1

Kontxako Bandera Emakume kirolariak

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