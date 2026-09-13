Kontxako Bandera
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Arraun Lagunakek Konstituzio plazan ospatu du Kontxako Bandera bosgarren aldiz irabazi duela

Iragarkia
Arraun Lagunak ospakizuna
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Arraun Lagunakeko arraunlariak eta teknikariak Konstituzio plazara joan dira igandean, estropada amaitu ostean, 2026ko Kontxako Bandera irabazi izana ospatzera, eta zaleek eta Gipuzkoako hiriburuak omenaldia egin diete bertan.

Emakume kirolariak Arraun Lagunak Arrauna Kontxako Bandera

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