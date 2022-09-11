Kontxako Banderaren gizonezkoen palmaresa
Orioko trainerua historiako talderik sarituena da, 34 garaipenekin. Bestalde, Hondarribiak hirutan irabazi du (2018, 2019 eta 2020), Santurtzik (2021) eta Urdaibaik (2022, 2023 eta 2024) hartu zutelarik haren lekukoa.
Orioko trainerua Kontxako Banderaren historiako talderik sarituena da, 34 garaipenekin. Bestalde, Hondarribiak hirutan irabazi du (2018, 2019 eta 2020), Santurtzik (2021) eta Urdaibaik (2022, 2023 eta 2024) hartu zutelarik haren lekukoa.
Kontxako Banderaren mende honetako palmaresa:
2026 - Orio
2025 - Orio
2024 - Urdaibai
2023 - Urdaibai
2022 - Urdaibai
2021 - Santurtzi
2020 - Hondarribia
2019 - Hondarribia
2018 - Hondarribia
2017 - Orio
2016 - Urdaibai
2015 - Urdaibai
2014 - Urdaibai
2013 - Hondarribia
2012 - Kaiku
2011 - Urdaibai
2010 - Urdaibai
2009 - Kaiku
2008 - Castro
2007 - Orio
2006 - Castro
2005 - Hondarribia
2004 - Astillero
2003 - Astillero
2002 - Castro
2001 - Castro
Traineruen araberako palmaresa
1 - Orio: 34 bandera
2 - San Pedro: 15
3 - Hondarribia: 14
4 - Donostiarra: 14
5 - San Juan (Koxtape eta Donibaneko): 10
6 - Sestao (Kaiku eta Iberia): 8
7 - Urdaibai: 8
8 - Getaria: 5
9 - Pedreña: 4
10 - Castro Urdiales: 4
11 - Santurtzi: 4
12 - Ondarroa: 2
13 - Aginaga: 2
14 - Lasarte: 2
15 - Zumaia: 2
16 - Ondarroa: 2
17 - Astillero: 2
18 - Pasaia (La Union): 1
PALMARESA (1879-2000)
1879 - Donostiarra
1880 - San Pedro
1881 - Hondarribia
1882 -
1883 - Donostiarra
1884 -
1885 -
1886 -
1887 - Donostiarra
1888 -
1889 - Donostiarra
1890 - Donostiarra
1891 - Donostiarra
1892 - Donostiarra
1893 -
1894 - Donostiarra
1895 - Getaria
1896 - Getaria
1897 - Donostiarra
1898 - Ondarroa
1899 - San Pedro
XX. MENDEA
1900 - Getaria
1901 - Orio
1902 -
1903 - Getaria
1904 -
1905 -
1906 - San Pedro
1907 -
1908 -
1909 - Orio
1910 - Orio
1911 - Getaria
1912 -
1913 -
1914 -
1915 - Donostiarra
1916 - Orio
1917 - San Pedro
1918 - Donostiarra
1919 - Orio
1920 - Donostiarra
1921 - La Union-Pasaia
1922 - Donostiarra
1923 - Orio
1924 - San Juan
1925 - Orio
1926 - Ondarroa
1927 - San Pedro
1928 - San Pedro
1929 - San Pedro
1930 - San Pedro
1931 - San Pedro
1932 - San Pedro
1933 - Orio
1934 - Orio
1935 - San Pedro
1936 -
1937 -
1938 -
1939 - Orio
1940 - Orio
1941 - Hondarribia
1942 - Orio
1943 - Hondarribia
1944 - Orio
1945 - Pedreña
1946 - Pedreña
1947 - Hondarribia
1948 - Hondarribia
1949 - Pedreña
1950 - Donostiarra
1951 - Orio
1952 - Orio
1953 - Orio
1954 - Iberia-Sestao
1955 - Orio
1956 - San Juan
1957 - Aginaga
1958 - Orio
1959 - Iberia-Sestao
1960 - Aginaga
1961 - San Juan
1962 - San Juan
1963 - San Juan
1964 - Orio
1965 - Hondarribia
1966 - Hondarribia
1967 - Hondarribia
1968 - Hondarribia
1969 - Lasarte
1970 - Orio
1971 - Orio
1972 - Orio
1973 - Lasarte
1974 - Orio
1975 - Orio
1976 - Pedreña
1977 - Santurtzi
1978 - Kaiku
1979 - Santurtzi
1980 - Kaiku
1981 - Kaiku
1982 - Kaiku
1983 - Orio
1984 - Aita Mari-Zumaia
1985 - Santurtzi
1986 - Koxtape-San Juan
1987 - Aita Mari-Zumaia
1988 - Koxtape-San Juan
1989 - San Pedro
1990 - Koxtape-San Juan
1991 - San Pedro
1992 - Orio
1993 - San Pedro
1994 - San Pedro
1995 - Donibaneko Arraunlariak-San Juan
1996 - Orio
1997 - Orio
1998 - Orio
1999 - Koxtape-San Juan
2000 - Orio
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