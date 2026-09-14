"Kontxa Hondotik"
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“Kontxa Hondotik”: Kontxako Banderaren gaineko saio berezia

Iragarkia
Kontxa Hondotik
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ibon Gaztañazpik aurkeztuta, eta Adimen Artifizialak lagunduta, “Kontxa Hondotik” saioko erreportajeek estimatuena den eta ospe handiena duen estropadaren hainbat sekreturen berri eman digute. 

Arrauna Emakume kirolariak Kontxako Bandera

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sara Gandarak Orioren eta Arraun Lagunaken arrakasta azpimarratu du, Kontxako 34. eta 5. banderak irabazita, hurrenez hurren

Sara Gandarak Oriok eta Arraun Lagunakek erakusten jarraitzen duten nagusitasuna nabarmendu du. Gainera, duela bi urte oriotarren zuzendaritzak Iker Zabala buru zuen proiektu berri baten alde egindako apustua gogorarazi du. Bestalde, Arraun Lagunaken denboraldi aparta azpimarratu du, orain arte jokatutako estropada guztiak irabazi baititu.

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