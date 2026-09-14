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Braulio Vazquez, Osasunaren agurrean: “Gozatu eta sufritu egin dugu elkarrekin. Denak du amaiera”

Iragarkia
18:00 - 20:00
Braulio Vazquez, hunkituta, agurreko prentsaurrekoan
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Azken eguneratzea

Braulio Vazquez Osasunako kirol zuzendari ohiak agur esan dio talde gorritxoari astelehen honetan emandako prentsaurrekoan. Hamar urteko ibilbidearen ostean, Vazquez Valentzian arituko da lanean aurrerantzean.

Futbola Osasuna EA Sports Liga

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