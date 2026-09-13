KONTXAKO BANDERA
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Orioko arraunlariek herriari eskaini diote Kontxako Bandera

Iragarkia
Kontxako Bandera: ospakizunak Orion
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Oriok 34. aldiz irabazi du Kontxako Bandera, eta arratsaldean, San Nikolas ontziko arraunlariek eta oriotarrek bat eginda ospatu dute Donostiako badian lortutako garaipen handia.

Orio Kontxako Bandera Eusko Label Liga

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