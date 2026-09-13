Kontxako Bandera
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Arraun Lagunaken azken metroak eta 2026ko Kontxako Banderako txapeldunen lehen besarkadak, traineru barrutik

Iragarkia
Arraun Lagunak: azken metroak
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Nagore Osoro patroi lanetan izan dela, Arraun Lagunakek bere historiako bosgarren Kontxako Bandera eskuratu du; ikus dezagun, traineru barrutik, nola helmugaratu diren irabazleak, bai eta nolakoa izan den euren lehen ospakizuna. 

Emakume kirolariak Arrauna Arraun Lagunak Kontxako Bandera

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X