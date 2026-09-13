Arraun Lagunaken azken metroak eta 2026ko Kontxako Banderako txapeldunen lehen besarkadak, traineru barrutik
Nagore Osoro patroi lanetan izan dela, Arraun Lagunakek bere historiako bosgarren Kontxako Bandera eskuratu du; ikus dezagun, traineru barrutik, nola helmugaratu diren irabazleak, bai eta nolakoa izan den euren lehen ospakizuna.
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Arraun Lagunakek Konstituzio plazan ospatu du Kontxako Bandera bosgarren aldiz irabazi duela
Arraun Lagunakeko arraunlariak eta teknikariak Konstituzio plazara joan dira igandean, estropada amaitu ostean, 2026ko Kontxako Bandera irabazi izana ospatzera, eta zaleek eta Gipuzkoako hiriburuak omenaldia egin diete bertan.
Gorka Aranberrik bere familiarekin ere ospatu du Kontxako Bandera
Orioko patroiak hamaikagarren aldiz bereganatu du Kontxako Bandera. Gogotik ospatu du taldearekin, baina familiako kideekin ere ospatu eta argazkiren bat ateratzeko ere aprobetxatu du.
Kontxako Banderaren bigarren jardunaldiak irudi ikusgarriak utzi ditu
Arraun munduko hitzordu nagusiak irudi gogoangarriak utzi ditu, parte hartzaile zein zaleentzat.
Kontxako Banderaren emakumezkoen palmaresa
Rias Baixas, Pasai Donibane eta Arraun Lagunak dira historiako trainerurik sarituenak, 5na garaipenekin. Azken horrek azken lau edizioak irabazi ditu.
Kontxako Banderaren gizonezkoen palmaresa
Orioko trainerua historiako talderik sarituena da, 34 garaipenekin. Bestalde, Hondarribiak hirutan irabazi du (2018, 2019 eta 2020), Santurtzik (2021) eta Urdaibaik (2022, 2023 eta 2024) hartu zutelarik haren lekukoa.
Mikel Lizarralde: “Bihotza pozez beteta daukat, txikitatik honekin amestu dut”
Orio koroatu da Kontxan, bigarren jardunaldian erakustaldia emanda. Lehen jardunaldiko denborekin batuz, Orio jaun eta jabe izan da Kontxako sailkapen nagusian.
Gorka Aranberri, azken metroetan: “Honetarako etorri zara, disfrutatu!"
Orioko patroiak arraunlari bakoitzari hitz batzuk zuzendu dizkio Kontxako Banderako bigarren jardunaldiko azken metroetan.
Gogotsu astindu dute Kontxako Bandera Orioko arraunlariek!
Oriok 34. aldiz irabazi du Kontxako Bandera. Lehen jardunaldia bereganatu zuten, eta bigarren jardunaldian ere erakustaldia emanez lortu dute garaipena. Gainera, Gorka Aranberri patroiarentzat hamaikagarren bandera izan da, baina lehena balitz bezala astindu du.
“Denborale batekin irabazi izan bagenu, barrezka egongo ginateke orain, zigorra bidegabea izan baitzen”
Asier Zurinaga Bermeoko patroiak adierazi du “bidegabea eta gehiegizkoa” izan zela epaileek Bou Bizkaiari Kontxako Banderaren lehen jardunaldian ezarritako 3 segundoko zigorra, helmugaratzean Donostiarraren ontzia jo zutela ebatzita.