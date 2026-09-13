Kontxako Bandera
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Gorka Aranberrik bere familiarekin ere ospatu du Kontxako Bandera

Iragarkia
Aranberri familiarekin Kontxan
18:00 - 20:00
Aranberri bere familiarekin. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Orioko patroiak hamaikagarren aldiz bereganatu du Kontxako Bandera. Gogotik ospatu du taldearekin, baina familiako kideekin ere ospatu eta argazkiren bat ateratzeko ere aprobetxatu du.

Orio Arrauna Kontxako Bandera

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