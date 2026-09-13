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Kontxako Banderaren bigarren jardunaldiak irudi ikusgarriak utzi ditu

Iragarkia
Orio Arraun irudi onenak
18:00 - 20:00
Protagonistak, irudietan. Iturria: EITB.
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Arraunlarien hitzordu nagusiak oroimenerako irudi ugari utzi ditu, eta ez bakarrik Orio, Arraun Lagunak eta bere jarraitzaile eta jarraitzaileentzat, baita Donostiako badian egun ahaztezina bizi izan duten arraunzale guztientzat ere.

Oriok irabazi du Kontxan, erakustaldia emanez bigarren jardunaldian
Arraun Lagunak taldeak bosgarren Kontxako Bandera irabazi du
Kontxako Bandera

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