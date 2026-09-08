"Kontxa Hondotik"
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“Kontxa Hondotik”: traineruen koloreak. Zergatik da horia Oriorena, edo arrosa San Juanena?

Iragarkia
Euskaraz koloreak
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

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Azken eguneratzea

“Kontxa Hondotik” sortako bigarren erreportajean, Ibon Gaztañazpik azaldu digu zein den traineru batzuen koloreetako jatorria. Ikusiko dugunez, bitxikeriak daude horrekin lotuta.

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