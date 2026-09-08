“Kontxa Hondotik”
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“Kontxa Hondotik”: los colores de las traineras. ¿Por qué el amarillo es de Orio, o el rosa de San Juan?

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Gaztelaniaz koloreak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: “Kontxa Hondotik”: traineruen koloreak. Zergatik da horia Oriorena, edo arrosa San Juanena?
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Última actualización

En la segunda entrada de los reportajes “Kontxa Hondotik”, Ibon Gaztañazpi nos descubre el origen de los colores de algunas de las traineras. Como veremos, hay algunas anécdotas relacionadas con ello.

Remo Orio San Juan Hondarribia San Juan Hondarribia Donostiarra Kaiarriba Donostiarra Kaiarriba Arraun Lagunak Mujeres deportistas Bandera de La Concha

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18:00 - 20:00
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“Kontxa Hondotik”: viaje al pasado. ¿Cómo comenzó la historia de la Bandera de La Concha, en 1879?

El periodista de EITB Ibon Gaztañazpi nos muestra cómo era el puerto de San Sebastián hace 147 años, cuando se disputó la Bandera de La Concha por primera vez. Es el primero de una serie de reportajes especiales que EITB va a emitir durante esta semana, en los días previos a que la edición de 2026 de la Bandera de La Concha va a quedar decidida. NOTA: Vídeo generado mediante Inteligencia Artificial

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