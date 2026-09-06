Polemika
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Epaileak Oriori emandako abisuak, Donostiarrarekin azken metroetan izandako lehian

Iragarkia
Orio eta Donostiarra
18:00 - 20:00
Orio eta Donostiarra, lehian. Irudia: EITB.
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Polemika izan da lehen txandaren amaieran, Oriok eta Donostiarrak izan duten lehia estuan. Gorka Aranberriren ontzia donostiarren kalean sartu da eta Arkaitz Diazen arraunlarien bidea oztopatu du; ondorioz, epaileak bandera zuria atera die oriotarrei hasieran, eta ondoren, urdina.

Oriok abantaila hartu du, baina bandera datorren igandean erabakiko da
Kontxako Bandera

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