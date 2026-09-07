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Kontxa Hondotik: iraganera bidaia. Nola hasi zen Kontxako Banderaren historia, 1879an?

Iragarkia
Iraganera bidaia
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ibon Gaztañazpi EITBko kazetariaren eskutik, ikusi nolakoa zen Donostiako portua duela 147 urte, alegia, Kontxako Bandera aurreneko aldiz jokatu zutenean. Ondorengo egunetan, EITBk erreportaje berezi sorta emango du; hain zuzen ere, Kontxako Banderaren 2026ko ekitaldia igandean guztiz erabakita gelditu aurretik. 

Arrauna Kontxako Bandera

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