Kontxako Bandera
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Arraunlariak leher eginda Kontxako Banderaren lehen jardunaldiaren amaieran

Iragarkia
Hibaika (leher eginda)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Kontxako Banderaren moduko estropadetan, arraunlariek ahalegin oso handia egin behar izaten dute, traineruak helmugaratu eta berehala ikusten denez. Horren erakusgarri dira Hibaika, Donostiarra (gizonezkoen proban), Arraun Lagunak eta Orio (gizonezkoen proban) traineruen irudiak estropada amaitu ostean.

Emakume kirolariak Arrauna Hibaika Donostiarra Kaiarriba Arraun Lagunak Orio Kontxako Bandera

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