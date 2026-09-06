KONTXAKO BANDERA - 1. JARDUNALDIA
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Bermeo zigortu dute, helmugaratzean Hondarribiaren ontziarekin talka egitegatik

Iragarkia
Hondarribia-Bermeo. Kontxako Bandera. 1 jardunaldia.
18:00 - 20:00
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Azken eguneratzea

Kontxako Banderako lehen jardunaldiko bigarren txandan, Bermeo Hondarribiaren aurretik helmugaratu da, oso gutxiagatik izan bada ere, baina Bou Bizkaiak maniobra arraroa egin du azken txanpan, eta Ama Guadalupekoarekin talka egin du helmuga zeharkatu ostean. Hori dela eta, epaileek 3 segundoko zigorra jarri diote Bizkaiko taldeari, estropada amaitu ostean. 

Bermeo Urdaibai Arrauna Hondarribia Kontxako Bandera

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