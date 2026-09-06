Kontxako Bandera
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Arraun Lagunaken azken luzea, Kontxako Banderaren lehen jardunaldian, traineruaren barrutik ikusita

Iragarkia
Arraun Lagunak (minikamera)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Arraun Lagunak nagusitu da 2026ko Kontxako Banderaren lehenengo jardunaldian, eta 9 segundora sailkatu da bigarrena, Tolosaldea. San Juan eta Astillero arituko dira horiekin batera ohorezko txandan. Hibaika, Donostiarra, Zarautz eta Orio arituko dira datorren igandean aurreneko txandan.

Arraun Lagunak Emakume kirolariak Arrauna Kontxako Bandera

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