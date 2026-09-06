Kontxako Bandera
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Orioren azken luzea, Kontxako Banderaren lehen jardunaldian, traineruaren barrutik ikusita

Iragarkia
Orio (minikamera)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Orio izan da azkarrena 2026ko Kontxako Banderaren lehen jardunaldian, eta 3 segundoko aldea atera dio bigarren sailkatuari, Donostiarrari. Zierbena eta Hondarribia aurreko biekin batera arituko dira ohorezko txandan, eta Bermeo, Lekittarra, Getaria eta Ondarroa arituko dira lehen txandan.

Arrauna Orio Kontxako Bandera

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